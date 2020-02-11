Sokak müzisyenleri sınavda

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı sokaklarında müzik yapacak olan sokak müzisyenlerini seçti.

Sokak müzisyenlerini desteklemek için yola çıkan Odunpazarı Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ile sokak müzisyenlerine Adalar, Hamamyolu ve Odunpazarı Tarihi Bölgesi’nde yer tahsis edecek. Müzisyenler belirli aralıklarla buralarda performans sergileyecek. Sanat toplum içindir anlayışını benimseyen Odunpazarı Belediyesi, bu anlayışın en fazla işlevsellik kazandığı alanlardan biri olan müziğin, Eskişehir halkı ile nostaljik bir ortamda buluşturmak ve Eskişehirlilere hoş bir anı bırakmak için sokak müzisyenleri ile ilgili bir çalışma başlattı. Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerini desteklemek için belediye sınırları içinde giren alanlarda; sokak müzisyenlerine yer vererek onların özgür bir ortamda sanatlarını gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. Sokak müzisyenlerinin adil bir şekilde bu çalışmadan faydalanmasını sağlamak için, müzik eğitmenlerinden oluşan bir jüri ile sokak müzisyenleri seçimleri yapıldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleştirilen seçmelere, çok sayıda müzisyen ve müzik tutkunu katıldı. Seçmelerde gerekli kriterleri taşıyan 12 sokak müzisyeni seçildi.

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