Eskişehir’de küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı JASAT Eskişehir’de hırsızlara göz açtırmıyor

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Eskişehir’de bir vatandaşın ahırından 5 küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre olay, dün gece Sivrihisar Hamamkarahisar Mahallesi’nde gerçekleşti. Dün gece vakti S.Ö. isimli vatandaşın ahırından 5 adet koyun çalındı. Sabah ahıra hayvanlarını beslemeye giren S.Ö. koyunlarının çalındığını fark edince jandarma ekiplerine haber verdi. Olayın sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından hırsızların bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Araştırmalar neticesinde jandarma hırsızların kimliklerini tespit etti. İlçe genelinde arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, H.Ü., A.Ş. ve olaya karıştığı tespit edilen S.D.’yi yakaladı. Koyunları çaldıkları belirlenen 3 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede ise şüphelilerden H.Ü. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yanda, çalınan 5 küçükbaş hayvandan 4’ü bulunarak hayvan sahibi S.Ö.’ye teslim edildi.

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