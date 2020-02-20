Eskişehir’de 'e-ihracat' konuşuldu

WORLDEF’in Türkiye’de eihracat farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği eihracat konferansları serisi Eskişehir’de devam etti.

Konferansta eihracat enine boyuna ele alınırken, eihracat profesyonelleri deneyimlerini, bölgenin iş çevreleri ile paylaştı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, Eskişehir Valiliği himayesinde, WORLDEF, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlendi.



“Eihracat için sadece cesarete ve doğru karar vermeye ihtiyaç var”

WORLDEF Başkan Vekili Yeşilbağ, açılış konuşmasında, Türkiye’yi bölgesel ve küresel bir eticaret merkezi haline getirme vizyonu taşıdıklarını söyledi. “WORLDEF’te eihracatla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti alan firmalara ya da kişilereeEihracat yol haritası sunuyoruz” diyen Yeşilbağ, eihracat yapmak isteyenlerin ilk yatırım masraflarının neredeyse tamamının devlet tarafından karşılandığını; eihracat yapmak için sadece cesarete, doğru karar vermeye ve girişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.



“Mutlaka ve mutlaka bir fikriniz olarak üniversiteden mezun olun”

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, oda olarak eğitim, ihracat ve üretime odaklandıklarını söyledi. Kesikbaş, “Mesleki eğitim ile ilgili olarak oldukça güzel noktalara geldik ama ihracat kısmındaki rakamlarımız Eskişehir anlamında sürekli büyüyor. Bu anlamda potansiyeli yüksek ama yeterli mi, değil. Bunu mutlaka da tabana yaymak gerekiyor. İhracat yapmayanları da ihracat yapar hale getirmek gerekiyor. Şimdi burada esas temel değer, sanayiciler bu konuyla ilgili olarak üzerilerine düşen bütün vazifeleri yapıyor. Ama bugün üniversitede olmamız çok anlamlı. Özellikle üniversiteyi bitiren ya da bitirmek üzere olan arkadaşlarımızın mutlaka müteşebbis ruha, iletişimci ruha sahip olması gerekiyor. Konu ile ilgili odalarımız ciddi çalışmalarda bulunuyorlar. Eskişehir Sanayi Odası olarak sizlere bir tek şey söylüyoruz. Konu ile ilgili biz de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gelin bizi bulun. Ama mutlaka ve mutlaka bir fikriniz olarak üniversiteden mezun olun. Bu anlamda eihracat aslında çok pratik ve çok hızlı ortam oluşturuyor sizin için” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Koparal ise değişen dünyada dijitalleşmenin önemine işaret etti. Üniversite olarak dijitalleşme faaliyetlerine değinen Koparal, üretim potansiyelini dışarıya güçlü bir şekilde tanıtacak konferansa emeği geçenlere teşekkür etti.



“Gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşüm büyük bir hız kazanmaktadır”

Programda konuşan Vali Özdemir Çakacak, her sektörde dijital dönüşümün hız kazandığını söyledi. Çakacak, “Perakendeden enerjiye, eğitimden sağlık sektörüne, hizmet sektöründen imalat sektörüne kadar aklımıza gelebilecek bütün sektörler, gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşüm büyük bir hız kazanmaktadır. Hemen hemen her iş ve işlem elektronik ortama taşınmakta. Değişimin ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı günümüzde dijital dünyanın hızı ve kolaylığı hemen her alanda hayatımıza giriyor. Eposta, efatura, eokul, edevlet, eimza o kadar çok sayabiliriz ki. Hayatımızdaki yeri her geçen gün daha da artmakta. En çok değişime uğrayan alanlardan biri de şüphesiz ki eticaret. Özellikle alışveriş bütün dünyada eticarete dönüşmüş durumda” dedi.



Eihracat profesyonelleri tecrübelerini paylaştı

Konferansta Eskişehir’deki üreticilere, bölgenin önde gelen şirket yöneticilerine ve elektronik ihracat yapmak isteyenlere stratejik bilgiler verildi. Eihracat uzmanları, ekosistemdeki trend uygulamalar, pratik eihracat çözümleri ve eihracat devlet teşvikleri gibi konularda sunumlar yaptı. Online ödeme sistemlerinden eihracat yazılım teknolojilerine, lojistikten lokalizasyona, stok yönetiminden global pazar yerlerinde satışa kadar çok geniş bir yelpazede bilgilerin paylaşılacağı konferansta ünlü markaların temsilcileri de tecrübelerini paylaştı. Sponsor firmalardan konu uzmanlarının sunumlar yaptığı konferansta, eihracatta başarı hikayelerinin anlatıldığı bir de panel yer aldı.

Konferansa; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, WORLDEF Başkan Vekili Çağdaş Yeşilbağ ve Eskişehir ve çevre illerden iş çevreleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.