Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Marş olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümü hakkında bir mesaj yayınladı.

Rektör Çomaklı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşı, herhangi bir marş olmanın ötesinde, geçmişimizin, geleceğimizin, istiklalimizin ve bizi biz yapan bütün ortak değerlerimizin bir manifestosudur. İstiklal Marşı aynı zamanda, bizim için, tarihimizin hiçbir döneminde, asla aklımızdan çıkarmamız gereken bir yol haritasıdır. İstiklal Marşı’mızın mısralarında, yüce milletimizin bağımsızlık iradesi, medeniyet birikimi, inancı, maneviyatı, kararlılığı, doğru bildiği yoldan asla geri döndürülemez tavrı tecessüm eder. Kurtuluş Savaşı’nda düşmanla mücadele tüm hızıyla sürerken, Anadolu’yu karış karış gezip yaşanan kahramanlıkları, fedakârlıkları ve azmi gören büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy mısralarında, yalnızca o dönemde yaşayan yurttaşlarına değil torunlarına, yani bizlere karşılaşılan hiçbir güçlük karşısında asla korkmamamız gerektiğini hatırlatır. Bundan tam 99 yıl önce kaleme alınan İstiklal Marşımız, şiirsel anlamda bir başyapıt olmasının yanı sıra özellikle beka ve bağımsızlık konularında yazılmış bir millî mutabakat bildirisi mahiyetini taşır. Bu mutabakat bildirisiyle inşa edilen ruh, Kurtuluş Savaşı’nda bizleri ortak idealler etrafında birleştirerek bütün imkânsızlıklara rağmen yurdumuzu işgal etmeye çalışan devletlere karşı destansı bir zafer elde etmemizi sağlamıştır. 15 Temmuz gecesi ise, bizlere, İstiklal Marşımızda vücut bulan bu toplumsal mutabakat ruhunun gücünden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlamıştır. Nitekim büyük şairimizin İstiklal Marşı’mızda hayat verdiği toplumsal mutabakat ruhunun bizleri 2023 hedeflerine taşıyacağı muhakkaktır. İstiklal Marşı’mızın kabulünün 99. yıl dönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk ve Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”

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