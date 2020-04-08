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75 yaşında koronavirüsü yendi

DHA

75 yaşında koronavirüsü yendi

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, umreden döndükten sonra karantinada kaldığı öğrenci yurdunda koronavirüs olduğu tespit edilen Meryem Şaşmaz (75), 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Şaşmaz, hastane çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.<br>Suudi Arabistan'dan uçakla gelen umre yolcularından Meryem Şaşmaz'ın, 14 gün karantinada kaldığı Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda yapılan sağlık taramasında koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunu üzerine Şaşmaz, 25 Mart'ta ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede 15 gün tedavi gören Meryem Şaşmaz, sağlığına kavuşarak koronavirüsü yendi. Hastaneden taburcu edilen Şaşmaz'ı sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. <br>Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılan Şaşmaz, AFAD ekipleri ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)<br>2020-04-08 20:00:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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