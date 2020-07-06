Sosyal mesafeye sadece koltukta uyuyor Tramvaylarda çift koltukların biri boş, ama ayakta yan yana yolculuklar devam ediyor Sosyal mesafe sadece koltuklarda

Korona virüs nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeyi koruması adına Eskişehir’deki tramvay koltuklarında asılan oturma yasağı ile ilgili yazı, hemen yakınında yan yana yolculuk eden vatandaşların görüntüsü ile ilginç bir durum oluşturuyor.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse (Covid19) yakalanmaması için vatandaşların dışarıya çıktığında diğer insanlarla temas olmadan sosyal mesafeyi korumasının önemli olduğu konusunda uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor. Türkiye’de virüsün ilk gördüğü günlerden bu yana gerekli tüm tedbirler alınıyor. Yerel yetkililerden başlayarak merkezi devlet birimlerine kadar tüm yetkililer, bu süreçte vatandaşların sağlığını korumak için çalışıyor. Ancak Eskişehir’deki tramvayların çiftli koltuklarından birine asılan ‘sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız’ yazısı ile yeni normalleşme döneminde araçta yaşanan kalabalık birbirine tezat oluşturuyor.

Geçtiğimiz aylarda virüsün yayılmamasını için fazla yolcu alınmamasına karar verilen tramvaylarda, zaman zaman artık neredeyse nefes nefese kalabalık yaşanıyor. 1 Hazirandan başlayan yeni normalleşme sürecinden sonra yoğunluk yaşanan tramvaylardaki sosyal mesafeye sadece koltukta uyuluyor. Tramvaylarda bazı vatandaşlar diğer insanlarla çok yakın mesafede ayakta yolcu ederken, uyarı yazısı sebebi ile çift koltukların biri boş bırakılıyor. Ayakta yan yana yolculuk yerine daha da mesafeli olacağı düşüncesi ile koltuklarda oturmayı düşünen bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe adına gösterilen tepkiye de maruz kalabiliyor.

Tepki gören vatandaşlar, kalabalıkta mesafesiz ayakta kalmasından koltuklara oturması daha da mesafeli olduğunu savunurken, yetkililer tarafından ya bu yazıların kaldırılmasını, ya da tramvaylarda yaşanan kalabalığın azaltması için gerekli adımın atılmasını bekliyorlar.

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