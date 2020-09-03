Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Alpu yolunda yine kaza oldu

Eskişehir ile Alpu ilçesini birbirine bağlayan ve onlarca kişinin trafik kazalarından dolayı hayatını kaybettiği tek şeritli kara yolunda meydana gelen trafik kazasında takla atan bir araç ağır hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir ile Alpu’yu bağlayan tek şeritli kara yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Sevinç Mahallesi ile Yassıhöyük Mahalleleri arasında seyir halinde ilerleyen iki araç kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada takla atan araçta ağır, diğerinde ise hafif hasar oluştu. Kazanın ardından trafik akışı yaklaşık yarım saat aksadı. Olay yerine gelen çekici ile yolu kapayan araç çekilirken, trafik bir süreliğine polis ve jandarma ekipleri kontrolünde aktı.

Öte yandan kazada yaralanan olmazken, kazayı görenler yolda sürekli kazaların olduğunu belirterek yetkililerin önlem almaları gerektiğini söyledi.

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