ESOGÜ koruma ve güvenlik görevlilerine Korona virüs bilgilendirme eğitimi

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, görev yerleri ve tanımları gereği insanlarla yakın temasta bulunan koruma ve güvenlik görevlilerine Korona virüs (Covid19) bilgilendirme eğitimi düzenledi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş Covid19 pandemi dönemi önlemleri, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emrah Atay ise Covid19 pandemi döneminde kişiler arası iletişim konularında eğitim verdi. 1415 Eylül 2020 tarihlerinde Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim, yüksek seviyede alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirildi. 30’ar kişilik gruplar halinde 5 oturumda gerçekleştirilen eğitim süresince maske takılması zorunlu tutuldu.

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