Define avcıları çok sayıda tarihi eserle jandarmaya yakalandı

Eskişehir’de 5 şüpheli şahıs, çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri ararken jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İ.Y., Ş.O., M.P., B.C. ve K.D. isimli 5 şahıs, ellerinde bulunan çok sayıda altın, gümüş tarihi para (sikke), heykel, kolye ve çeşitli objeleri satmak için müşteri aradıklarının tespit edilmesi üzerine jandarma tarafından yakalandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Alınan arama kararı sonrasında şüphelilerden İ.Y.’nin Emek Mahallesi'ndeki ikametinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda; Grek, Helenistik, Roma, Bizans, İslamiyet ve Osmanlı dönemlerine ait toplamda 2 bin 363 adet tarihi sikke ele geçirildi. Ayrıca aramalarda M.Ö 2’nci yüzyıla ait olduğu anlaşılan 177 adet altın, gümüş ve bronz heykel, kolye, yüzük, haç, bilezik ele geçirildi.

Öte yandan yapılan aramalar neticesinde define arama ve satışında kullanıldığı bilinen 1 tüp kobra yılan zehri, 1 tüp panzehir, 4 tüp altın ayar suyu, 2 adet altın ayar taşı, 4 adet hassas terazi, para sayma makinesi, detektör, 1 el telsizi, sabit telsiz, 5 adet cep telefonu, tabanca ve 27 adet 9 milimetrelik fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

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