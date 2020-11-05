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Yanlış anlaşılma sebebiyle uzun kuyruklar oluştu Sosyal mesafeyi hiçe saydılar Virüs yayılmasın diye başlatılan uygulamada mesafe ihlali yapıldı

İHA

Yanlış anlaşılma sebebiyle uzun kuyruklar oluştu Sosyal mesafeyi hiçe saydılar Virüs yayılmasın diye başlatılan uygulamada mesafe ihlali yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin korona virüsün yayılımını önlemek adına 20 Kasım tarihinden itibaren toplu taşıma kullanımında HES kodlarıyla Eskart'ların eşleştirilmesini zorunlu kılması vatandaşları hareketlendirdi. Birçok vatandaş, yanlış anlaşılma sebebiyle Köprübaşı Caddesi’nde bulunan Büyükşehir İletişim ve Eskart Başvuru Merkezi (BİLEM) önünde sosyal mesafeye dikkat etmeden uzun kuyruklar oluşturdu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün önce açıklanan kararda; 5 Kasım tarihinden itibaren tek kullanımlık Esbilet satışlarının durdurulacağı aktarılırken, toplu taşımadan faydalanacak herkesin HES kodu ile eşleştirdiği Eskart'larını kullanması gerektiği belirtildi. Ayrıca 20 Kasım’dan itibaren, korona virüs testi pozitif çıkan veya virüslü biriyle temaslı olduğu bilinen ve buna rağmen toplu taşıma araçlarını kullanan kişilere; İçişleri Bakanlığı tarafından cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. Alınan bu kararların ardından; durumu yanlış anlayan vatandaşların gerekli işlemleri internet üzerinden veya ilgili noktalardan yapmak yerine, BİLEM önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Esbilet kullanamayacak olanlar da sırada
5 Kasım’dan itibaren Esbilet satışlarının durdurulması sebebiyle Eskart çıkarmaya ve mevcut Eskart’ını güncellemeye getiren vatandaşların da olduğu gözlemlenirken; HES kodu almaya gelen ve Eskart’ı ile HES kodunu eşleştirmek isteyen bilgisiz vatandaşların olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Vatandaşların Çukur Çarşı olarak da bilinen bölgede yer alan BİLEM önünde oluşturduğu kuyrukta, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği fotoğraf karelerine yansıdı. BİLEM yetkililerinin ve zabıta ekiplerinin uyarılarından bir süre sonra mesafelerin yeniden ihlal edildiği dikkat çekti.

En kolay yol internetten halletmek
Edevlet üzerinden, Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından veya 2023 kısa numarasına SMS gönderme yoluyla HES kodu almanın mümkün olduğu ifade ediliyor. Daha sonra Eskart yüklemesinin ardından verilen fişte “Kart ID” yazan kısımda yer alan Ulaşım Kart Numarası ile www.eskisehir.bel.tr veya www.estram.com.tr adreslerinden birine girip HES kodu ile Eskart’ın eşleştirilmesi gerekiyor. Gerekli işlemleri internet üzerinden kendi başına halledemeyenler için Eskart eşleştirme destek noktaları ise şu şekilde:
Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, ESMEK (Opera), Emek ESMEK, 71 Evler ESMEK, Yunus Emre Çarşısı ESMEK, Turistik El Sanatları Merkezi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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