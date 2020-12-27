Çekiciyle kısıtlamayı ihlal edip, uyuşturucu satarken yakalandılar

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR´de polise yakalanmamak için çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosikleti yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şüpheli, uyuşturucu satarken gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Dün kimliği tespit edilen 2 şüpheli çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosiklet yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Polis ekiplerince takibe alınan çekici, düzenlenen operasyonla durduruldu. İçindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1´i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sokağa çıkma yasağında polise yakalanmamak için çekici kullandıkları ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-12-27 18:12:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.