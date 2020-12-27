Çekiciyle kısıtlamayı ihlal edip, uyuşturucu satarken yakalandılar



ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR´de polise yakalanmamak için çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosikleti yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şüpheli, uyuşturucu satarken gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Dün kimliği tespit edilen 2 şüpheli çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosiklet yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Polis ekiplerince takibe alınan çekici, düzenlenen operasyonla durduruldu. İçindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1´i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sokağa çıkma yasağında polise yakalanmamak için çekici kullandıkları ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-12-27 18:12:20



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