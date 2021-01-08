Tepebaşı’ndan satış, pazarlama ve kooperatifçilik eğitimi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından personele ve üretici kadınlara yönelik satış, pazarlama ve kooperatifçilik konularında eğitim verildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin eğitim programları, zoom platformu üzerinden online olarak devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, Hanımeli Sokağı ve Kadın Üretici Ürün Satış Noktasında yer alan kadınlara yönelik satış, pazarla ve kooperatifçilik eğitimi düzenlendi. Eğitimde ürün farklılaştırma, satışta ilgi çekmek ve farklılık oluşturmak, tüketici ile etkili iletişim kurmak, online satış kavramı ile kooperatifçiliğin tanımı, önemi ve faydaları başlıkları altında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

İki gün dört oturum olarak gerçekleştirilen eğitim, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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