Mahalle muhtarından duyarlı davranış 6 kişilik ailenin ihtiyaçları giderildi Yardıma ihtiyacı olan aileye destek yağdı

Erenköy Mahallesi Muhtarı Osman Çalış, topladığı yardımlar ile mahallede yaşayan 6 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını gidererek yüzlerini güldürdü.

İhtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret eden Erenköy Mahallesi Muhtarı Osman Çalış, ziyaret ettiği bir evdeki zor durumu görünce hemen harekete geçti. Sosyal medyanın da yardımıyla hayırsever vatandaşlara ulaşan Muhtar Çalış, kısa sürede birçok kişiden destek topladı. Evin tadilatı başta olmak üzere giyim, gıda, mobilya ve ısınma gibi konularda yardımların sağlandığını belirten Çalış, “61 yaşındaki Sultan Teyze, oğlu, gelini ve 3 torunuyla birlikte yaşıyor. İhtiyaç sahibi bir aile olduğunu bildiğim için ziyarete gitmiştim. Evin durumunu görünce şok oldum. Hemen eşime, azalarıma ve arkadaşlarıma durumu bildirdim. Sosyal medya üzerinden de hayırseverlere ulaşarak kendi ellerimizle evin tadilatını, boyasını ve temizliğini yaptık. Evin içindeki tüm kazık yerleri onardık. Evin bütün odalarına 3 kat boya yapıldı. Çatıdaki tüm kırık kiremitler yenisi ile değiştirildi. Çatının iç kısmındaki delikler kapatıldı. Tahta kaplı zemin kalın muşamba ile kaplandı. 5 tane yeni halı teslim edildi. 1 tane kuzine soba verildi. Çocuklara ranza alındı. Çocuk odasına gardırop alındı. Çocuk odasına 1 adet tek kişilik baza alındı. Çocuklara bot, mont ve kazak gibi eşyalar alındı. Teyzeye çok sayıda kıyafet alındı. En az 2 ay yetecek kadar erzak bırakıldı. Bin 250 TL bakkal borçları ödendi. Ayrıca bakkala 2 bin TL fazla para bırakıldı ailenin ihtiyaç oldukça harcaması için. 450 TL elektrik faturası ödendi. Su kartına para yüklendi. 2 adet kanepe verildi. Yarım ton kömür ve odun indirdik. İhtiyaç sahibi ailelere elimizden geldiği kadar yardım etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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