Bu çocukların yüzü bir pastayla gülüyor “Askıda Pasta” kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları mutlu ediliyor Zor durumdaki çocuklar pasta ile gülüyor Pastane işletmecisi Feride Aktaş: “Bazı çocuklar 10 yaşına gelmesine rağmen hiç pasta üzerindeki muma üflememiş”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu çocukların yüzü bir pastayla gülüyor “Askıda Pasta” kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları mutlu ediliyor Zor durumdaki çocuklar pasta ile gülüyor Pastane işletmecisi Feride Aktaş: “Bazı çocuklar 10 yaşına gelmesine rağmen hiç pasta üzerindeki muma üflememiş”

İHA

Bu çocukların yüzü bir pastayla gülüyor “Askıda Pasta” kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları mutlu ediliyor Zor durumdaki çocuklar pasta ile gülüyor Pastane işletmecisi Feride Aktaş: “Bazı çocuklar 10 yaşına gelmesine rağmen hiç pasta üzerindeki muma üflememiş”

Eskişehir’de bazı gönüllüler tarafından hazırlanan “Askıda Pasta” kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaş pasta ve çeşitli oyuncaklar hediye ediliyor.
İhtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla evleri ziyaret eden bazı gönüllü yardımseverler, farklı bir kampanyaya imza atarak çocukların yüzünü güldürüyor. “Askıda Pasta” adı verilen proje ile çeşitli yardımların yapıldığı evlerde bulunan çocuklara hem yaş pasta hem de oyuncak götürülüyor. Çocukları sevindirmenin birçok yöntemi olduğunu vurgulayan yardımseverler, pastayı gören çocukların oyuncakları bir kenara bırakarak daha mutlu olduğunu ifade ediyor.

“Çocukları sevindirmenin başka yolları da var”
İhtiyaç sahibi evlerde yaşayan bazı çocukların belirli bir yaşa gelmelerine rağmen henüz pasta yemediği söyleyen pastane işletmecisi Feride Aktaş, yaptıkları kampanyanın yardımseverler tarafından desteklendiğini belirtti. Doğum günü yaklaşan çocuklara da pasta üzerinde mum üflettikleri ifade eden Aktaş, “Bizim kendi kültürümüzde bir ‘askıda’ olayı var zaten. Bunları askıda ekmek, börek gibi uygulamalarla görüyoruz. Ben zaten unlu mamullerle elimden geldiğince ihtiyacı olanlara destek oluyordum. Gördüm ki çocukları sevindirmenin başka yolları da var. Çocuklar pastayı çok seviyorlar. Evlerine gittiğimiz ailelerde öyle çocuklar var ki 810 yaşlarına gelmişler ama daha hiç pasta üzerinde muma üflememiş. Bu durum beni çok etkiledi. Bu sebeple biz de ‘askıda pasta’ kampanyasına yönelmeye karar verdik. Çok da destek gördük. Maddi durumu iyi olan çocuklar yememek için diretirken, diğerleri ise gözünüzün içine bakıyorlar. Ufacık bir iyilik bile çok mutlu ediyor onları. Allah nasip ederse bu uygulamayı hiç bitirmeyi düşünmüyoruz. Elimizden geldiğince devam ettirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Pasta için sevinçlerini görüyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz”
Çocukların sevinçlerine tanıklık etmenin mutluluk verdiğini belirten pastane işletmecisi Süleyman Burak Aktaş, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
“O çocuklar 1 pasta için o kadar çok seviniyorlar ki sanki saray almışsınız gibi. Bir pastayı teslim ediyorsunuz ve kapıdan çıkarken o pasta için sevinçlerini görüyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. O kadar büyük bir sevinç var ki ortada, gözlerindeki ışığı görseniz yaşama sevinci bulaşıyor zaten. Bu paylaşım, dostluk gerçekten çok kıymetli. Çocuklara yardım etmek gerçekten muhteşem bir şey. İnşallah Allah ömür verdiği sürece bunu devam ettireceğiz.”

“Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor”
Yapılan kampanyanın ilk olarak arkadaş çevresiyle başladığını söyleyen yardımsever Ayşegül Bozbaş, sosyal medya yardımıyla daha geniş kitlelere ulaştıklarını vurguladı. Çocukların pastayı görünce diğer eşyaları unuttuğunun altını çizen Bozbaş, “Çocukları mutlu etmeye yönelik bir sosyal proje başlattım. Önce kendi arkadaşlarımla başladım. Daha sonra biz büyüdük ve sosyal medyada bir grup oluşturduk. Genelde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gidiyoruz. Gittiğimiz evlere pasta götürdüğümüzde çok mutlu olduklarını gördük. Onlar için daha önce götürdüğümüz kıyafet ve ev eşyası çok önemli değildi ama pastayı gördüklerinde çok mutlu olduklarını gördük. Her gün 23 tane pasta alarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza götürüyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Herkesin bize destek olmasını isteriz. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu mutluluk bizi teşvik ediyor ve daha çok çocuğa ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Madencilik sektörü çıkış yolu arıyor
YEREL HABERLER Madencilik sektörü çıkış yolu arıyor
Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK soruşturması
YEREL HABERLER Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK soruşturması
Başkan Ataç’tan başarılı voleybolculara tebrik
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan başarılı voleybolculara tebrik
Eskişehir’e bahar geldi
YEREL HABERLER Eskişehir’e bahar geldi
Eskişehir'de sokaklar doldu, denetimler artırıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokaklar doldu, denetimler artırıldı
Yaralı tilkinin yardımına jandarma koştu
YEREL HABERLER Yaralı tilkinin yardımına jandarma koştu
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa´nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı, terör bağlantısı inceleniyor
YEREL HABERLER Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa´nın, PKK'lı ...
Tepebaşında sosyal mesafe denetimi yapıldı Denetimlerde yüzlerce maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Tepebaşında sosyal mesafe denetimi ...
Aileyi katleden zanlının PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Aileyi katleden zanlının PKK sempatizanı olduğu ...
Eskişehir’in toprağı Karşıyaka ve Bodrum’da şekilleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir’in toprağı Karşıyaka ve Bodrum’da ...
Emlakçılar “Hibrit” eğitim bekliyor Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik: “Bazı alanlardaki eğitimlerin yüz yüze yapılması herkesi rahatlatacaktır”
YEREL HABERLER Emlakçılar “Hibrit” eğitim bekliyor Eskişehir Emlak ...
Anadolu Üniversitesi 'Amorium' kazılarına devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi 'Amorium' kazılarına devam ...
Odunpazarı'ndan hayvan bakım evine hibe protokolü
YEREL HABERLER Odunpazarı'ndan hayvan bakım evine hibe protokolü
Sokak hayvanlarının dostları 'Organize Patiler' iş başında
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının dostları 'Organize Patiler' iş ...
Eskişehir'de aşılama yüz bine dayandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aşılama yüz bine dayandı
Vatandaşların beslediği güvercinlerin renkli görüntüsü
YEREL HABERLER Vatandaşların beslediği güvercinlerin renkli ...
Replika saatler tamircilere yaradı Saat tamircisi Mehmet Salih Topal: "Sahte saatlerden nedeniyle kazançları yüzde 60 arttı"
YEREL HABERLER Replika saatler tamircilere yaradı Saat tamircisi ...
Güzel bir gülüş için Dermal dolgu ve Botoks Özel Ümit Tıp Merkezi Diş Hekimi Elif Gizem Işık: "Dermal Dolgu ve Botoks diş tedavileriyle birlikte çevre dokuların da gençleştirilip desteklenmesi amacıyla uygulanır"
YEREL HABERLER Güzel bir gülüş için Dermal dolgu ve Botoks Özel Ümit ...
Egzoz parçalarından yapılan figürler görenleri gülümsetiyor Hurdalardan tasarlanan insan figürüne maske taktı Egzoz tamircisi Fatih Kuyukazan: “Maskesiz vatandaşlar onu görünce maske taktı”
YEREL HABERLER Egzoz parçalarından yapılan figürler görenleri ...
Katledilen baba ile oğlun son görüntüleri yürekleri dağladı Baba ve oğlunun ölmeden önceki neşeli anları
YEREL HABERLER Katledilen baba ile oğlun son görüntüleri yürekleri ...
Hüsnü Arkan, Kent&Kültür Söyleşileri'ne katıldı
YEREL HABERLER Hüsnü Arkan, Kent&Kültür Söyleşileri'ne katıldı
"Kardeşim" dediği şahıs ailesinin ve kendisinin katili oldu Eskişehir’de 4 yaşındaki çocukları ile birlikte bıçaklanarak öldürülen ailenin katil zanlısı ile birlikte çekildiği fotoğraf ortaya çıktı
YEREL HABERLER "Kardeşim" dediği şahıs ailesinin ve kendisinin ...
Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı (3)
YEREL HABERLER Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ...
flaş(yeniden)
YEREL HABERLER flaş(yeniden)