İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı (2)

POLİSE TESLİM OLDU
Eskişehir´de İcra Müdürlüğü´nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan 7´nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.K., ifadesi alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-02-24 20:16:31
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