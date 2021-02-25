Eskişehir’de boşanmalar yüzde 8,8 azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ne göre Eskişehir’de evlenmeler yüzde 13,3, boşanmalar ise yüzde 8,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayınladı. Verilere göre ülkemizde evlenen çift sayısı 2020 yılında 487 bin 270 oldu. Eskişehir’de ise evlenme ve boşanma oranlarının düştüğü görüldü. Eskişehir’de evlenmeler yüzde 13,3, boşanmalar yüzde 8,8 azaldı.

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