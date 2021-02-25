BAKSAN’ın makus kaderi değişiyor

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Cengiz Kalkan ile bir araya geldi. Kalkan, “Ahmet Başkanımıza, Baksan’ın makus kaderini değiştirmek üzere gösterdiği gayretler için teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Ataç’ın kentte faaliyet gösteren meslek odaları ile temasları sürüyor. Son olarak Başkan Ataç’ı ziyaret eden Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Cengiz Kalkan ve yönetimi, Tepebaşı Belediyesi tarafından BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Buluşmada proje hakkında Başkan Ataç’tan bilgiler alan Kalkan ve beraberindekiler, soru ve görüşlerini aktarma imkânı buldu.



“Tam destek olmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Kalkan yaptığı değerlendirmede projeye destek olacaklarını ifade ederek, “Bugün Ahmet Başkanımız ile bir araya geldik ve Tepebaşı Belediyesi tarafından BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesini konuştuk. Biz projeyi dinledik, beklentilerimizi aktardık, güzel bir toplantı oldu. Ahmet Başkanımıza, BAKSAN’ın makus kaderini değiştirmek üzere gösterdiği gayretler için teşekkür ediyoruz. BAKSAN’ın şimdiki durumu herkesin malumu. İnşallah bu proje bir an önce hayata geçer ve BAKSAN da bugünkü atıl durumundan kurtulur diye umut ediyoruz. Tam destek olmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.



“Çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz”

Başkan Ataç ise konuklarına ilgilerinden dolayı teşekkür ederken, “BAKSAN için hazırladığımız proje, Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odamızın da beğenisini kazandı. Proje hakkında bilgileri kendileri ile paylaştık, desteklerini ifade ettiler. Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası’nın desteği bizim için çok değerli. Zaten çalışmalarımızı kendileri ile birlikte sürdüreceğiz. El birliği ve paylaşımcı bir anlayış ile projemizin olumlu sonuçlanması adına gayret edeceğiz” diye konuştu.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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