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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracıyla takla atan sürücü hayatını kaybetti

İHA

Aracıyla takla atan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir’de direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 4 takla atan aracın şoförü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, EskişehirAnkara karayolunda 06 BA 7085 plakalı otomobili ile seyir halinde bulunan 30 yaşındaki Tuğçe Duysak Özer, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. Aşırı hızın etkisiyle 4 kez takla atan araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Tuğçe Duysak Özer, kaza yerine gelen ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücü, Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ile ilgili olarak Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

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