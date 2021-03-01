Hafriyat atıklarının arasından 'mermer lahit' çıktı Belediye işçilerinin hafriyat arasında bulduğu lahit incelemeye alındı

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Eskişehir’de hafriyat atığının içinde belediye işçileri tarafından bulunan mermer lahit incelemeye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyitgazi Belediyesi ekipleri Yazıdere mahallesinde hafriyat kaldırma çalışması yaptı. Çalışmalar esnasında belediye işçileri hafriyat içerisinden tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 metre 66 santimetre uzunluğunda ve 33 santimetre genişliğinde mermer lahit buldu. Ardından işçilerin ihbarı ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olaya müdahale edilerek tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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