Kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelerin kapanış saatleri uzadı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile işletmelerin çalışma saatlerinin değişti.
Valiliklere gönderilen genelge kapsamında kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelerin kapanış saati düşük riskli ve orta riskli şehirlerde 19:00 olarak belirlenmişti. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açıkladığı kararla kapanış saatinin 20:00’ye çekildiğini duyurdu.
Alınan kararlar doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine uygun esaslar belirtilirken daha önceki kararlara ek olarak Eskişehir ilinde bulunan lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, çay bahçesi, kıraathane ve benzeri olan yeme içme hizmeti veren işletmelerde çalışma saatinin 07:00 ila 20:00 olarak değiştirildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.