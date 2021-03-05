Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: "Sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili görüşmeler sürüyor" "Sözleşmesi biten oyuncuların kalıp kalmayacağı netleştikten sonra gereğini yaparız"

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncularla ilgili Eskişehir taraftarı arasında gündem olan konuya açıklık getirdi.

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Akgören, "Sözleşmesi bitecek oyuncuların bazıları ile yola devam etmek istiyoruz. Ancak henüz anlaşmaya varamadık. Görüşmelerimiz sürüyor. Ön görüşmeler yapıldı. Son olarak bir kaç gün içinde ben de görüşeceğim. 23 haftaya netleşeceğini umuyorum" dedi.

Sözleşmesi biten oyuncuların oynatılmaması konusunda Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile görüşmediklerini kaydeden Akgören, "Hangi futbolcuyu oynatacağı hocamızın tasarrufu. Prensip gereği ben karışmam. Sözleşmesi biten oyuncuların kalıp kalmayacağı netleştikten sonra gereğini yaparız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.