Tepebaşı’nın Sultanları galibiyetle başladı

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Lig 1. Grup yükselme maçlarına, Viranşehir Eğitimgücü karşısında aldığı 30’lık galibiyet ile başladı. Başkan Ataç takımı tebrik ederken, “Şehrimiz, kızlarımızın arkasında. Kalan playoff maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçirdikleri başarılı sezonun ardından playoff'ta mücadele etmeye hak kazanan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını aldıkları ilk galibiyet için kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 2. Grubu’nu ikincilikle tamamlayarak bir üst lige yükselmek üzere Ankara’da oynanan playoff müsabakalarına katılan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçında Viranşehir Eğitimgücü’nü 2025, 2325 ve 1825’lik setler ile 30 mağlup etmeyi başardı.

Başarıyla tamamlanan maçın ardından takımı ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Ataç da “Başarılı geçen sezonun ardından kızlarımız, playoff maçlarına da net bir skor ile galibiyet alarak başladı. Şehrimiz, kızlarımızın arkasında. Kalan playoff maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

C grubunda yer alan ekip, kalan müsabakalarda Fethiye Doğa Sporları ve İskofya Spor ile mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.