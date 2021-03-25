Sivrihisar'da trafik kazası, 1 ölü Telefonla ilgilenen otobüs şoförünün kazaya sebep olduğu iddia edildi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı Mülk mahallesi bölgesinde bulunan D200 karayolunda meydana geldi. Karayolunun 38. kilometresinde Ankara istikametine seyir halinde olan Ali Ertuğral'ın yönetimindeki 06 AE 2842 plakalı minibüse, sollama yapan tır sol arka tarafına çarptığı iddia edildi. Çarpmanın etkisiyle yol ortasına savrulan minibüse, hemen arkasından gelen 12 AL 772 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün, minibüs şoförünün bulunduğu yerden çarpması sonucu 49 yaşındaki sürücü Ali Ertuğral olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak ilk bilgiler ışığında Sivrihisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kazaya sebep olarak olay yerini terk ettiği belirtilen tırı arama çalışmaları başlatıldı. JASAT dedektiflerinin bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemesi ve kazanın tanığı konumundaki çok sayıdaki kişiyle yaptığı görüşmeler sonucunda, kazaya dahil olan üçüncü bir aracın olmadığını tespit edildi.

Öte yandan yolcu otobüsünü kullanan M.D.’nin seyir halindeyken telefonla ilgilendiği ve takip mesafesini korumadığı iddia edildi. Olayla ilgili çalışmalar neticesinde otobüs şoförü M.D. gözaltına alındı. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan işlemlerinin ardından “Trafik kazası sonucu taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçuyla mahkemeye çıkarılan şüpheli M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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