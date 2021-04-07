Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

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Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, haklarında "Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve kasten öldürme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlhan T. ile Muhammet T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler kent merkezindeki tespit edilen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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