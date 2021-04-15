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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafeler kapandı Adalar boş kaldı

İHA

Yeni açıklanan Ramazan ayı kısıtlamalarına göre kafeler kapanınca Eskişehir Adalar'daki insan kalabalığı da büyük ölçüde azaldı.

Kafeler kapandı Adalar boş kaldı

Yeni açıklanan Ramazan ayı kısıtlamalarına göre kafeler kapanınca Eskişehir Adalar’daki insan kalabalığı da büyük ölçüde azaldı.
Geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan koronavirüs kısıtlamaları açıklandı. Yapılan açıklamada; yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri faaliyet gösteren mekanlar bayram sonuna kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Bu doğrultuda normalleşme kararları kapsamında uzun bir aradan sonra açılan kafeler tekrar kepenklerini indirdi. Eskişehir’in işlek caddesi Adalar’da bulunan bütün kafelerin kapalı olduğu görüldü. Gelal servisi yapanlar hariç kapalı kalan kafeler, Adalar’daki insan sayısını da düşürdü. Caddedeki normal zamandaki kalabalık görüntüye kıyasla fark edilen boşluk göze çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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