Hava sıcaklığı arttı, yasak unutuldu

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Yurt genelinde uygulanan tam kapanma devam ederken, birçok vatandaş hava sıcaklıklarının artışıyla kendisini park ve yürüyüş yollarına attı.

Ramazan ayının ilk yarısındaki kısmi kapanmanın ardından ikinci yarıda tam kapanmaya geçilmesiyle 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. İzin belgesi olmayanların sokağa çıkması yasakken, hava sıcaklıklarının artışıyla vatandaşlar bu yasağı çiğnemeye başladı. Gerek temiz hava gerek hareket ihtiyacından dolayı Aydın Arat parkındaki yürüyüş yolunda ve parkta gezintiye çıkan vatandaşlar görüldü.

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