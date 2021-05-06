Eskişehir´de, fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, insan ticaretinin yanı sıra 8 kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 8 kadına fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi takibe alan polis, savcılık talimatıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi. S.A.S., M.K. ile M.T., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 8 kadın ile 25 kişinin ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler, 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarıyla ilgili ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2021-05-06 13:20:08
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