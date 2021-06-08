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Sedef hastalığında ozon tedavisi etkili oluyor Uzm. Dr. Turgay Hasan Bereket: “Ozon tedavisi medikal tedavilere ek bir tedavi imkânı sunar”

İHA

Sedef hastalığında ozon tedavisi etkili oluyor Uzm. Dr. Turgay Hasan Bereket: “Ozon tedavisi medikal tedavilere ek bir tedavi imkânı sunar”

Sedef hastalığı hakkında bilgiler veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, ozon tedavisinin bağışıklığı güçlendirerek hastalığa karşı etkili bir yöntem olduğunu söyledi.
Kronik bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı, genellikle dizlerde, dirseklerde ve saçlı deride kendisini gösteriyor. Bulaşıcı olmayan sedef hastalığı deride kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli pulların oluşmasıyla anlaşılabiliyor. Hastalıkta çeşitli tedaviler uygulandığını aktaran Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, sedef hastalığının farklı türlerine göre tedavi yöntemleri tercih edildiğini belirtti. Ayrıca, uygulanan yöntemlerin yanında ozon tedavisinin de bağışıklık sistemini uyararak hastalığa karşı etkili olduğunun altını çizen Dr. Turgay Hasan Bereket, “Ozon tedavisi bağışıklık sistemini uyararak çoğu hastalıkta olduğu gibi sedef hastalığında da yararlıdır” dedi.

Sedef hastalığının belirtileri ve çeşitleri
Sedef hastalığının türlerine dikkat çeken Uzm. Dr. Bereket, “Sedef hastalığının türleri vardır. Şu şekilde açıklayabiliriz; Püstüler Tip: Avuç içi ve ayak tabanlarında su dolu kabarcıklar şeklinde görülür. Plak Tipi: Daha ziyade diz ve dirseklerde değişik çaplarda kızarıklık ve pullanma şeklinde görülür. Damla tipi: Daha ziyade çocuklarda görülmektedir. Vücudun tümünde görülebilir. Elitrodermik Tip: Genellikle tüm vücutta kızarıklık ve deri dökülmeleri şeklinde belirtiler gösterir. Ters Sedef: Vücudun kıvrım yerlerinde görülen şeklidir” ifadelerini kullandı.

Sedef hastalığında tanı ve tedavi
Sedef hastalığında yapılan tanı ve tedaviler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Turgay Hasan Bereket, “Genellikle tanı muayene ile konulur. Şüpheli vakalarda cilt biyopsisi ile kesin tanı netleştirilir. Sedef hastalığının tedavisi bireyin sahip olduğu türe göre değişiklik gösterir. Bu yöntemler şu şekildedir; Topikal (Dıştan) Tedavi: Belirtileri hafif ve vücut yüzeyinin yüzde 10’undan az olan hastalarda ilk tercihtir. Bunlar arasında kortizon, retinoik asit, katran, D vitamini, A vitamini asitleri, takrolimus içeren topikal ilaçlardır. Nemlendiriciler kepeklenmeyi ve kuruluğu azalttığı için her zaman kullanılmalıdır. Fototerapi (ışık tedavisi ): Güneş ışığının tedavi edici dalga boylarını bir kabin içerisinde flöresan lambalar yoluyla uygulanır. Yaygın ve topikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda tercih edilir. Geleneksel Sistemik Tedavi: Topikal ve foterapi tedavilerine yanıt vermeyen hastalarda ağızdan veya deri altına enjeksiyon şeklinde uygulanır. Bunlar bazı kanser türlerinde bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar ve ağızdan kullanılan A vitamini asitleridir. Biyolojik Tedaviler: İmmüno terapi olarak da bilinir. Vücut savunma mekanizmalarını harekete geçirirler. Diğer tedavilere yanıt alınamayan veya diğer sağlık sorunları sebebiyle bu tedavileri kullanmayı engelleyen durumlarda kullanılır” diye kaydetti.

“Ozon tedavisi medikal tedavilere ek bir tedavi imkânı sunar”
Sedef hastalığında ozon tedavisinden yararlanılabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Turgay Hasan Bereket, “Ozon tedavisi bağışıklık sistemini uyararak çoğu hastalıkta olduğu gibi sedef hastalığında da yararlıdır. Ozon, sedef hastalığının belirtileri ve semptomlarıyla savaşmada kullanılan medikal tedavilere ek bir tedavi imkanı sunar ve atakların sıklığı ve şiddetini azaltmada yardımcı olur. Ozon terapisi kandaki toksinleri ve kirleri nötralize eder, iltihabı azaltır, şişmeyi azaltır, cildi yumuşatır, kandaki oksijen seviyelerini arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, stres ve endişeyle savaşır ve genel sağlığınızı iyileşmeyi kolaylaştırır. Ozon tedavisi birkaç yöntem ile uygulanmaktadır. Bunlardan ilki majör ozon dediğimiz yöntemdir. Bu tedavide hastadan belirli miktar kan alınır, ozonla karıştırıldıktan sonra kişiye geri verilir. Bu tedavi belirli kürler halinde yapılarak, tedaviye devam edilir. Bir diğeri torbalama ozondur. Sedef hastalığında diz ve dirsek eklemlerinde, ellerde görülen sedef yara ve lezyonlarına ozon torbalama tedavisi uygulanarak lezyonların gerilemesi ve zaman içinde iyileşmesi sağlanabilir. Ozon ile ilgili diğer bir yöntem ise, ozon sauna uygulamasıdır. Bu yöntemle ozonun ciltten emilimi sağlanıyor. Sauna uygulamasında cilt üzerine ozon ile oksijen karışımı olan özel bir buhar infrared ışını ile birlikte verilir. Ozon sauna ile ısı derinin 12 santimetre altına kadar nüfuz eder” şeklinde konuştu.

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