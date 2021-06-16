Ayça Fidanoğlu’dan dünya çapında derece

Bursa'da yapılan Olimpik deneme yarışmalarına katılan Enka Spor Kulübü sporcusu Ayça Fidanoğlu, 1800 metre yarışında 2:09:69 derecesi ile derecesi ile büyük başarı elde etti.

Fidanoğlu, bu sezon bu yaş grubunda dünyada koşulmuş olan 5'nci en iyi dereceye imza attı. 15 yaşında olan Fidanoğlu Türkiye atletizm tarihinde ise bir ilke imza atmış oldu.

Sporcunun Milli Takım Antrenörü Bülent Uzun, “Önemli olan sporcumuzu Büyükler kategorisine kadar taşıyabilmek ve dünya çapında olimpik bir sporcuyu ülkemize kazandırmış olmak” dedi.

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