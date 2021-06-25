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Sifon limonata tezgâhındaki 20 yıl Eskişehir’e özgü limonata, portakal, limon, şeker ve soda karışımı ile hazırlanıyor Eşi ile birlikte yıllardır Eskişehir'e özgü limonatayı hazırlayan Semra Satır; "Özellikle kadın müşterilerim bu durumdan çok memnun”

İHA

Sifon limonata tezgâhındaki 20 yıl Eskişehir’e özgü limonata, portakal, limon, şeker ve soda karışımı ile hazırlanıyor Eşi ile birlikte yıllardır Eskişehir'e özgü limonatayı hazırlayan Semra Satır; "Özellikle kadın müşterilerim bu durumdan çok memnun”

Türkiye’de sadece Eskişehir’de portakal, limon, şeker ve soda karışımı ile hazırlanan 'Sifon' limonata, Satır çiftinin tezgâhında yoğun ilgi görüyor.
Eskişehir’e has bir içecek olan sifon limonata, yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olmuş durumda. Havaların ısınmasıyla şehrin en işlek yaya yollarında sıkça rastlanan sifon limonata tezgâhları yoğun ilgi görüyor. Eşi Mehmet Satır ile birlikte işinin başında duran Semra Satır’ın tezgâhı ise hepsinden daha fazla ilgi görüyor. Kadın elinin var olduğu gıda sektöründeki yüksek talep, sifon limonatada da fark ediliyor. Özellikle kadın müşterilerin sıra olduğu tezgâhta hizmet veren Satır çifti, 20 yılı aşkın süredir bu işi yapıyor.

“Özellikle kadın müşterilerim bu durumdan çok memnun”
Kadın elinin değdiği tezgâhların insanlara daha çok güven verdiğini belirten Semra Satır, eşiyle birlikte yaptığı işten çok mutlu. Satışını yaptıkları sifon limonatanın bileşenlerini kendisinin hazırladığını ve sağlık açısından hiçbir zararı olmadığını belirten Semra Satır, “Eşimle birlikte yaklaşık 2025 yıldır limonata ve portakal suyu satışı yapıyoruz. İşlerimiz güzel. Seyyar tezgâhta kadın gördükleri zaman memnun oluyorlar. Özellikle kadın müşterilerim bu durumdan çok memnun. Kadın olduğum için daha çok ilgi çekiyor tezgâhımız. Kadın olarak tezgâhta bulunmam insanlara gerek temizlik gerek düzen bakımından daha fazla güven veriyor. İnsanlar daha çok tercih ediyor. Türkiye’de bir tek Eskişehir’de olan sifon limonata yapıyoruz. Bunun için limon, portakal ve şeker karıştırarak limonatayı kendim hazırlıyorum. Sifonun içindeki sodasını kendimiz yapıyoruz. Gaz basıyoruz içine. Daha sonra limonatayla sodayı karıştırıyoruz. Sifon limonata elde etmiş oluyoruz. Limonatayı ve sodayı kendimiz ürettiğimiz için tamamen doğal oluyor. Hiçbir katkı maddesi yok. Sağlık açısından da zararı yok. Aksine sağlığa faydası bile var” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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