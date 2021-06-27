Rektör Erdal'dan Başkan Büyükerşen’e iade-i ziyaret

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e iadei ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen, Anadolu Üniversitesinin şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Üniversitelerin bulunduğu kentlerin gelişimi noktasında sunduğu katkılara Eskişehir’in iyi bir örnek oluşturduğunu belirten Rektör Erdal, gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için Başkan Büyükerşen’e teşekkür etti.

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