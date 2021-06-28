Tepebaşı’nda kadınlar emeğinin karşılığını alıyor Diktikleri 30 bin çilek fidesi ve sağlanan eğitimler sayesinde verimli şekilde ürün almaya başladılar Aileleri ile birlikte üretim yapan kadınlar, bir fideden 750 gram ila 1 kilogram arasında olmak üzere 5 kez hasat yapıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından desteklenerek çilek üretimine başlayan kadınlar, toprağa emek vermeye devam ediyor. Emeklerinin karşılığını alan kadınlar üretim alanlarını büyütürken, Başkan Ataç’a da teşekkür ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, yerel üreticiler ile birlikte kadın emeğinin desteklenmesi adına gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. 2019 yılında Atalantekke Mahallesi’nde, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’tan çilek yetiştirmek için destek isteyen kadınlar, çilek yetiştiriciliğinde önemli gelişim sağladı. Başkan Ataç’ın talimatı ile dağıtılan 30 bin çilek fidesinin dikimini yapan Atalantekkeli kadın üreticiler, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu tarafından sağlanan eğitimler sayesinde verimli şekilde ürün almayı sürdürüyor. Aileleri ile birlikte üretim yapan kadınlar, bir fideden 750 gram ila 1 kilogram arasında olmak üzere 5 kez hasat yapıyor. Tepebaşı Belediyesi’nin fide, gübre ve eğitim destekleri ile Eskişehir gibi sert iklime sahip olan bir coğrafyada çilek yetiştirmeyi başaran kadınlar, Başkan Ataç’a da teşekkürlerini iletiyor.

“Yiyen bir daha istiyor”

Kadın çilek üreticisi Hafize Yıldız çileklerinin beğenildiğini ifade ederken, “Çilek yetiştirmeye kendimiz tüketmek için başlamıştık, para kazanınca devam ediyoruz. Tepebaşı Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Yiyenler bir daha istiyor, seneye de üretmeye devam edeceğiz” dedi.



Üretim alanı iki tarlaya çıktı

Üretici Hacer Aydın da üretim alanını genişlettiğini anlatırken, “3 senedir çilek yetiştiriciliğine devam ediyorum. Çileğimiz çok güzel, raf ömrü uzun. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Lezzetini, tadını takdir edip teşekkür ediyorlar. Gelirimiz de iyi olunca bir tarlada yetiştirirken ikiye çıkardık. Herkesi köyümüze davet ediyoruz. Gelip çileklerimizi görsünler, elleriyle toplasınlar, tadına baksınlar. Yeniden yemek isteyeceklerine eminim. Ahmet Ataç Bey’e çok teşekkür ederim. Belediye ekipleri ayda bir gelip ürünlerimize bakıyorlar, verimli ürün almamız için yardım ediyorlar” diye konuştu.



“Satın alanlar çok memnun”

Bir diğer üretici Nagihan Yıldız ise “Çilek üretiyoruz, satıyoruz. Alanlar çok memnun, reçel yapanlar da çok seviyor. Başkanımız Ahmet Ataç’a bize verdiği destekler için teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı.



Üretim alanları arttı

Emine Yıldız da satışlar ile birlikte üretim alanlarını genişlettiklerini belirterek, “Atalantekke’de çilek üretmeye devam ediyoruz. Az bir alanda üretmeye başladık, satışlarımız güzel olunca artırdık. Birçok noktaya ulaştırıyoruz ve satılıyor. Alanlar da çok memnun, yemek ya da reçellik alıyorlar. Ahmet Ataç’a bizlere destek olduğu için teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” dedi.



Başkan Ataç: Desteklemeye devam edeceğiz

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konu hakkında yaptığı değerlendirmede, kadın üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Tepebaşı Belediyesi olarak kadın üreticilerimizin desteklenmesini her zaman önemsedik, bu yönde çalışmalar gerçekleştirdik. Kadın üreticilerimiz bizim için çok değerli. 2019 yılında bir ziyaretimizde, Atalantekkeli kadınlarımız benden çilek yetiştirebilmek için destek istemişlerdi. Ben de hemen arkadaşlarımdan gerekli çalışmalara başlamalarını istedim ve fide dağıtımlarına başladık. Bununla da kalmayıp çilek yetiştiriciliği hakkında eğitimler düzenledik. Fidelerin dikim ve bakım işlemleri sırasında kendilerine yardımcı olduk. Kadınlarımız da kendilerine sunulan bu fırsatı çok güzel değerlendirdi ve üretimi başarı ile gerçekleştirdi. Bugün gelinen noktada son derece kaliteli, bolca ürün elde ediyorlar ve bu emeklerini kazanca dönüştürüyorlar. Kırsal kalkınmaya verdiğimiz önem doğrultusunda yerel üreticilerimizi, kadınlarımızı, tarım ve hayvancılığa yönelik her adımı desteklemeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

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