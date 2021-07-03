Eskişehir’de sıcaklık bir günde 11 derece düştü

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Hafta başından beri yaz sıcaklarının etkisi altına aldığı Eskişehir’de hafta sonuna gelindiğinde hava sıcaklıkları bir günde 11 derece düşüş gösterdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Eskişehir’in de bulunduğu bölge genelinin parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 35 dereceyi geçen hava sıcaklıkları, hafta sonunda düşüş gösterdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrettiği kentte, Tepebaşı bölgesinin hava sıcaklığı geçtiğimiz cuma günü 36 derece iken cumartesi günü 25 derece olarak ölçüldü.

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