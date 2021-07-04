Ter kokusuna doğal çözüm: Tuz sabunu

Sıcakların artmasıyla birlikte terleme sorunu yaşayanlar tuz sabununu tercih ediyor.

Yerin metrelerce altından çıkarılan kaya tuzlarından imal edilen tuz sabunu, yaz aylarında ter kokusuna karşı en doğal ve etkili yöntem olarak gösteriliyor. Eskişehir’de 16 yıldır aktarlık yapan Alper Aydın, tuz sabunun kullanımı hakkında bilgi verdi. Tuz sabununu havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların daha çok tercih ettiğini söyleyen Aydın, “Özellikle yaz dönemlerinde bayanların daha sık tercih ettiği tuz sabunları var. Tuz sabunu tamamen kaya tuzundan oluşmakta ve ter kokusunu önlüyor. Vücudun herhangi bir yerinde çıkan sivilce için de kullanılıyor ama yaz aylarında özellikle ter kokusunu önleme amaçlı tercih ediliyor. Kışın az satabildiğimiz tuz sabununu, yazın oldukça fazla satıyoruz. Ortalama iki koli falan satıyoruz. Geçen sene bir kalıbını 10 liraya satıyorduk, şimdi de 10 liraya satıyoruz. Herhangi bir zam uygulamadık” diye konuştu.

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