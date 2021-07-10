Kaçak moloz ve inşaat atığı döken 2 şahıs yakalandı

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Eskişehir’de farklı noktalara moloz ve inşaat atığı döken 2 şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kamu arazisine çekiciyle inşaat atığı döktüğü tespit edilen M.Ö. isimli şahsı yakaladı. Tepebaşı ilçesine bağlı Nemli Mahallesi’nde ise jandarma ekipleri Taşyatağı mevkiinde devriye esnasında K.S. isimli sürücüyü kamyonla moloz dökerken suçüstü yakaladı. Yakalanan 2 şahsa Çevre Kanunu’na muhalefet suçundan idari yaptırım uygulandı.

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