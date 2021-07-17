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Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık kameralara böyle yansıdı Tatlıcı dükkânını girdi, sahibinin paspas kovasına su doldurmak için arkaya geçmesini fırsat bilip cep telefonunu alarak kayıplara karıştı İşletmeci Tuğrul Önaçan; "Muhtemelen bizi takip etti ve 30 saniyelik bir boşluktan faydalanarak iş yerimizde hırsızlık yaptı" "Telefonumun içinde iş yerinden önemli faturalar, e-postalar ve aile fotoğraflarım vardı, her şey gitti"

İHA

Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık kameralara böyle yansıdı Tatlıcı dükkânını girdi, sahibinin paspas kovasına su doldurmak için arkaya geçmesini fırsat bilip cep telefonunu alarak kayıplara karıştı İşletmeci Tuğrul Önaçan; "Muhtemelen bizi takip etti ve 30 saniyelik bir boşluktan faydalanarak iş yerimizde hırsızlık yaptı" "Telefonumun içinde iş yerinden önemli faturalar, e-postalar ve aile fotoğraflarım vardı, her şey gitti"

Eskişehir'de bir şahıs tarafından işletme sahibinin içeride olduğu esnada cep telefonunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde Gaffar Okkan caddesinde bulunan bir tatlıcı dükkânında gerçekleşti. İşletmeci Tuğrul Önaçan mekânın arka tarafındayken, maskeli ve siyah renk spor giyimli bir şahıs iş yerine giriş yaptı. Sürekli olarak etrafı kolaçan eden şahıs, tezgâhın arka tarafında bulunan cep telefonunu eline aldı, fakat daha sonra geri bıraktı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken kimliği belirsiz kişi, Önaçan’ın bulunduğu arka odaya bakmak üzere tezgâhın önünden ayrıldı. Daha sonra tekrar aynı noktaya gelerek gözüne kestirdiği cep telefonunu aldı ve kayıplara karıştı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Kasada iki telefon vardı, birini fark etmemiş”
Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık karşısında şaşkınlığa uğrayan işletmeci Tuğrul Önaçan, güvenlik kameralarına yansıyan olayı anlattı. Son bir senedir işlettikleri dükkânda daha önce böyle bir olayın başlarına gelmediğini aktaran Önaçan, “Olay, perşembe günü öğle saatlerinde, paspas kovasına su doldurmak için arkaya geçtiğim sırada yaşandı. Bir yıldır bu caddedeyiz, hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Güvenlik kameralarımız da var. Muhtemelen bizi takip etti ve 30 saniyelik bir boşluktan faydalanarak iş yerimize girdi. Kasada 2 tane telefonumuz vardı, bir tanesini fark etmeyip birini almış” diye konuştu.

“Bizi karşıdan izlemiş ve boşluğu yakalamış”
Tatlı dükkânına giren kimliği belirsiz şahsın asıl amacının kasayı soymak olduğunu düşündüklerini ifade eden Tuğrul Önaçan, su sesinden dolayı içeride gerçekleşen hırsızlık olayını duymadığını belirtti. Çalınan cep telefonunda iş yerine ait bazı belgeler ve kişisel dosyalarının olduğundan bahseden Önaçan, şöyle devam etti:
“Muhtemelen amacı kasaya yönelmekti. Dükkânı boş görünce girmiş, fakat arkadan sanırım benim seslerimi duydu. Ben su dolduruyordum, sesten dolayı onu duymadım. Ben arkadan ses yapınca kasayı bırakıp ‘ne alabilirsem alıp çıkayım’ diye düşünüp telefonu çalıyor. Zaten bence o bizi karşıdan izlemiş ve boşluğu yakalamış. Telefonumun içinde iş yerinden önemli faturalar, epostalar ve aile fotoğraflarım vardı. Her şeyim telefonun içinde gitti. Emniyete de gerekli başvuruyu yaptık. İnşallah bir an önce bulunur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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