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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, Yaşar Barut'un çevre yoluna çıkış yapmak istediği traktöre, TIR çarptı. Kazada traktör, iki bölünürken, Barut ise yaralandı.

Kaza, EskişehirKütahya yolu İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çevre yoluna çıkmak isteyen Yaşar Barut'un kullandığı 26 E 0565 plakalı römorklu traktöre, Sinan Sönmez yönetimindeki 27 L 8760 plakalı TIR çarptı. Kazada traktör, motor kısmından parçalanarak, ikiye bölünürken, sürücü Barut ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Barut, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Barut´un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-07-29 15:50:24



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