Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, EskişehirSeyitgazi karayolu üzerinde bulunan Karapazar mahallesi Derbent mevkii yakınlarında meydana geldi. Seyitgazi istikametinden gelen sürücüsü Cem K.’nin kullandığı 26 BN 682 plakalı Ford Fiesta marka otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim K., idaresindeki 03 ABE 782 plakalı Ford Escort marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Cem K.’nin hatalı sollama yaparak sebep olduğu kaza sonucunda 03 ABE 782 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat Kunak olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca otomobillerin sürücüleri İbrahim K. ve Cem K. ile 26 BN 682 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Elif K., kazadan yaralanarak kurtuldu. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, Ferhat Kunak’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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