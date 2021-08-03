Eskişehir’de kırık kaydıraklar çocuklar için tehlike oluşturuyor

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Eskişehir’de bir oyun parkının içinde kimliği belirsiz kişilerce kırılan kaydıraklar, oyun oynamak isteyen çocuklar için tehlike oluşturuyor.

Şirintepe Mahallesi Kayacı Sokak üzerinde bulunan bir oyun parkı içerisindeki kaydıraklar, kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Kaydırakların zemine değdiği noktada meydana gelen tahribat sonucu ortaya çıkan sivri plastik parçaları çocuklar için tehlike oluşturuyor. Kaydıraktaki kırıkların aralarına atılan çöpler de dikkat çekiyor. Çevredeki vatandaşlar ise çocuklarının yaralanmasından endişe duyduklarını dile getirerek, yetkililerden en kısa sürede kaydırakların onarılmasını istedi.

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