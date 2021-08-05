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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektörler Eskişehir'de öğrenci olmayı anlattı

İHA

Rektörler Eskişehir'de öğrenci olmayı anlattı

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörleri bir araya geldiği “Çevrim İçi Tercih Günleri” söyleşisinde deneyimlerini aday öğrencilerle paylaştı.
Eskişehir’deki üç üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu Tercihim Eskişehir Platformu’nun düzenlediği “Çevrim İçi Tercih Günleri” söyleşilerinin ilk oturumu, Anadolu Üniversitesi Video Yapım ve Yayın Birimi stüdyolarında gerçekleştirildi. Eskişehir’in ve üç üniversitenin tanıtıldığı söyleşide, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu bilgi ve deneyimlerini aday öğrenciler ile paylaştı.
Orman yangınları nedeniyle üniversiteler adına geçmiş olsun dileklerinin sunulmasıyla başlayan programda, rektörler aday öğrencilere Eskişehir’in imkânları ve üniversite olanaklarını anlatarak kariyer planlaması ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

“Öğrencilerimizin kariyer planlamasına destek oluyoruz”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasına Eskişehir’de doğmuş ve büyümüş biri olduğunun altını çizerek başlarken Eskişehir’in huzurlu ve güvenli ortamına da dikkat çekti. Rektör Erdal, öğrencilerin Eskişehir’i tercih etmesi için çok sayıda nedenleri olduğunu belirterek Eskişehir’in bir büyükşehir gibi alışverişten konaklamaya sosyal ve kültürel etkinliklerden spor imkânlarına ev sahipliği yaparken aynı zamanda büyükşehir yorgunluğunun olmadığı keyifli bir kent olduğunu ifade etti. Kentin öğrencilerin hem akademik hem de sosyokültürel gelişimlerine büyük fayda sağladığını dile getiren Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin örgün eğitim, ikinci üniversite imkânı ve açık öğretimin yanı sıra sertifika programlarıyla da zengin olanaklar sunduğunu vurguladı. Rektör Erdal, kariyer sürecinde öğrencilerin doğru tercih yapmasına ilişkin şunları söyledi:
“Gençlerimiz için karar zaman. Sonuçta bu tercihleriyle aynı zamanda geleceklerine, mesleklerine yön verecek bir karar alacaklar. Bizim burada yönetici olarak görevimiz doğru ve tam bilgi vermek suretiyle karar almalarını kolaylaştırmak ve doğru karar vermelerine vesile olmak. Son karar ise elbette öğrencilerimizin olacak. Öğrencilerimiz ne kadar çok meslekle, bölümle ve üniversiteyle ilgili bilgi edinirlerse kendileri için daha doğru kararı verme eğiliminde olurlar. Öğrencilerimiz için kariyer merkezlerimiz var. Kariyer merkezleri üzerinden kariyer danışmanlıkları yapıyoruz, öğrencilerimiz bugünden itibaren başlayan sanal ortamda veya isterlerse kampüse gelerek doğrudan bölüm hocalarımız ya da kariyer danışmanlarımızla görüşebilirler. Gençlerimizin doğru bir karar vereceğine inanıyorum. Bütün aday öğrencilerimizi Anadolu Üniversitesi’ne bekliyoruz.”
“İyi bir kariyer planlaması yapabilmek sadece eğitimle bitmiyor”
Osmangazi Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise Eskişehir’de okumanın gerek konumu gerek demografik yapısı gerekse de kültürel, tarihi ve sportif imkânlarıyla bir ayrıcalık olduğunu vurguladıktan sonra üniversitede yer alan fakülteler, meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve enstitülere ilişkin aday öğrencilere bilgiler verdi. Osmangazi Üniversitesi’nde sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların mevcut olduğunun altını çizen Rektör Şenocak öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:
“Tabii ki iyi bir kariyer planlaması yapabilmek sadece eğitimle bitmiyor. Aynı zamanda boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini öğrencilerimize tavsiye ediyorum. Boş zamanlarında bir değil, iki yabancı dil öğrenmeleri şart. Yabancı dil öğrenmek boş zaman aktiviteleri içerisinde insanı dinlendiren en önemli aktivitelerden birisi. Yabancı dil sayesinde öğrenciler dinlendiği gibi aynı zamanda kendi kariyer planlaması ve geleceği için temel taşları oturtmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimize mutlak surette yabancı dil öğrenmelerini salık veriyorum. Ek olarak öğrencilerimizin kendilerini dijital okuryazarlık ve finansal okuryazarlık alanında da geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Bu noktada sevgili öğrencilerime kendilerini geliştirmelerini ve boş zamanlarını bu alanlarda değerlendirmelerini öneriyorum.”
“Bizim en güçlü yanımız programlarımızın akreditasyon sürecinde olması”
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da akademik yaşamın kampüs ya da üniversite ile sınırlandırılamayacağını, içinde bulunulan şehrin de akademik deneyimin bir parçası olduğunu dile getirdi. Rektör Döğeroğlu, Eskişehir’i tercih etmek için birden çok neden olduğunu, Eskişehir’in her yönüyle bir öğrenci kenti olduğunu, öğrenciler için çok sayıda sosyal ve kültürel imkânlara ev sahipliği yaptığını ifade etti. Bunların yanı sıra Eskişehir’e dair hızlı tren imkânı, havacılık geleneği gibi ayrıcalıklara da atıfta bulunan Rektör Döğeroğlu Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu belirtti. Rektör Döğeroğlu, “Bizim en önemli sorumluluğumuz nitelikli, istihdam edilebilir mezunlar yetiştirmek. Dolayısıyla bunları güvence altına alabilecek ortamı, mekanizmayı kurmak gerekiyor. Bizim en güçlü yanımız ise programlarımızın akreditasyon sürecinde olması, 26 lisans programımızın yarısından fazlası da akredite. Üniversitenin öğrencilerine imkânlar sunabilmesi de önemli ve kıymetli. Tüm aday öğrencilerin yollarının açık olmasını ve hem kendileri hem de ülkemiz için doğru ve hayırlı kararlar vermelerini yürekten diliyorum” dedi.

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