Göğüs çantalarının kullanımı yaygınlaştı Son dönemlerin yeni trendi göğüs çantaları Göğüs çantalarının satışları arttı

Son dönemlerde sırt çantalarının yerini, günlük kullanımda sıklıkla tercih edilen göğüs çantaları aldı.

Son zamanlarda kullanımı gittikçe artan göğüs çantaları, Eskişehir’deki vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Geçmişte daha çok sırt çantaları kullanılsa da, şimdilerde küçük olmasıyla bilinen göğüs çantaları talep görüyor. Geçen senelerde Eskişehir’de çoğu çantacıda satılmayan göğüs çantalarını şu an birçok dükkânın vitrininde görmek mümkün. Çantacılar, gençler tarafından daha çok rağbet gören göğüs çantalarının özellikle gurbetçi vatandaşlar tarafından satın alındığını söyledi.

“Şu an neredeyse her çantacı satıyor”

Eskişehir’de çanta satan iş yerinde çalışan Dilara Bayram, son dönemlerde göğüs çantalarının satışlarının arttığından bahsetti. Günde ortalama 5 tane satıldığını söyleyen Bayram, “Göğüs çantalarının satışları son dönemlerde oldukça arttı. Geçen sene çoğu işletme satmazken, şu an neredeyse her çantacı satıyor. Günde ortalama 5 tane satılıyor. Gurbetçi vatandaşlarımız da göğüs çantalarını severek kullanıyor ve bana göre burada yaşayanlar da onlardan gördüğü için satışları arttı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.