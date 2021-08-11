Belediye ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Tepebaşı Belediyesi ameliyat edildiği halde iyileşmeden sokağa bırakıldığı iddia edilen köpeği tedavi altına aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos günü Doğal Yaşam Merkezine gelen ihbar üzerinde köpek bulunduğu ortamdan alındı. Tedavisine başlanılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, enfeksiyon bölgesinin temizlenip bandajlanarak antibiyotik tedavisine devam edildiği bilgilerine yer verdi.

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