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Yanan ormanlar tüm ülkedeki arıcıları etkiledi Çam balı üretiminde kayıp büyük Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit: “Hem ciğerlerimiz hem de üretim alanları yandı” “Ekonomik değeri yüksek çam balının üretimi ciddi yara aldı” “Çam balı üretiminde eskiye dönebilmek zor ve uzun bir süreç”

İHA

Yanan ormanlar tüm ülkedeki arıcıları etkiledi Çam balı üretiminde kayıp büyük Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit: “Hem ciğerlerimiz hem de üretim alanları yandı” “Ekonomik değeri yüksek çam balının üretimi ciddi yara aldı” “Çam balı üretiminde eskiye dönebilmek zor ve uzun bir süreç”

Orman yangını çıkan bölgelerdeki çam balı üreticilerinin ciddi kayıplar yaşadığını aktaran Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, bu durumun sadece Muğla’daki arıcıları değil, tüm Türkiye’deki sektörü etkilediğini anlattı.
Son dönemlerde Türkiye’nin özellikle güney ormanlarında meydana gelen yangınlar, bölge halkını ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Yanan ağaçlar ve yok olan ormanların yanı sıra geçimini bu bölgelerden sağlayan birçok vatandaş, üretim yapamaz hale geldi. Özellikle Türkiye’nin dünyada birinci sırada olduğu çam balı üretimi, büyük kayıplar verdi. Çam balının üretiminin yapıldığı Muğla ve çevresindeki kızılçamlar yanınca ülkenin ciddi ihraç kaynağı da yara aldı. Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, çam balının ülke ekonomisi için önemine değinerek üretimin tekrar eski haline gelebilmesinin zor ve uzun zaman alacak bir süreç olduğunu belirtti.

“Hem ciğerimiz hem de arıcıların iş alanları yandı”
Yangınların meydana geldiği ormanlarda üretim yapan arıcıların ciddi kayıpları olduğunu aktaran Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, çam balının ülkenin sadece güney kesimlerinde üretildiğini dile getirdi. Türkiye’nin birçok yerinden arıcıların yılın belli zamanlarında Muğla ve çevresindeki kızılçamlarda çam balı üretimi yaptığına değinen Yiğit, “Ülkemizde çam balı üretiminin yapıldığı alanların yüzde 7080’lik bir bölümünün yandığı haberleri geliyor. Bizim için çok üzücü bir olay. Muğla yöresinde çam balından ekmeğini kazanan arıcılarımız için üretim bitmiş durumda. Ülkemizde ekonomik değeri yüksek olan bir bal. Bu yüzden bizim ciğerlerimiz yanıyor derken arıcıların da iş alanları yandı. Eskişehir olarak düşünürsek, biz çam balı üretmiyoruz çünkü çam balı her yerde olmaz. Çam balı bölgeleri yanıyor şu an. Eskişehir’de veya Anadolu’da çoğu yerde çiçek balı üretir, bunun üzerine çalışırız. Gezginci arıcılık yapan arıcılarımız çam balı için yanan Muğla bölgesine arılarını götürerek orada çam balı üretimi yaparlardı” diye konuştu.

“Çam balı üretiminde Türkiye birinci sırada”
Çam balı üretiminin ülke ekonomisine olan katkılarından bahseden Başkan Bünyamin Yiğit, bu ürünün dünya çapında en fazla Türkiye’de üretildiğini ifade etti. Konuyla ilgili konuşan Yiğit, “Çam balında Türkiye, dünyada birinci sıradadır. Zaten çam balı üretiminin Türkiye’de ve karşı komşumuz Yunanistan’da ve İtalya’nın çok küçük bir kısmında yapıldığını biliyoruz. Ama İtalyan balının bizimki gibi olmadığı söyleniyor. Yunanistan’da da gemilere kovanlar yüklenerek çam balı üretimi yapılan yerlere demirlemek yoluyla bal üretimi yapıldığını biliyoruz. Dünyada bu üründe birinciyiz, yüzde 94’ünü Türkiye üretiyor” dedi.

“Çam balı üretimini eski haline getirebilmek kolay değil, ama yapabiliriz”
Yangınların yaralarını sarmanın uzun bir zaman alacağını ve zor bir süreç olduğunu vurgulayan Başkan Bünyamin Yiğit, çam balı üretiminin tekrar yapılabilmesi için bazı önerilerde bulundu. Ülke olarak bu durumun üstesinden gelinebileceğine inandığını aktaran Yiğit, sözlerine şöyle sürdürdü:
“Kızılçamların yanmasıyla bal üretimi yaptığımız yerler ve arılarımız yandı. Arılarımızı yerine bir iki senede koyabiliriz ama kızılçamları yerine koymamız epey bir zaman alacak. Biz güçlü bir ülkeyiz, bunun hakkından gelebileceğimize inanıyorum. Yanmayan ve çam balı üretimi yapılan bölgelerdeki böcekleri, diğer bölgelere taşıyarak yeni çam balı alanları oluşturulabilir. İnşallah bu uygulamada da başarılı oluruz. Bu çok kolay bir olay değil. Çünkü yanan ağaçları yerine koymak için en az 2530 yıl gerekiyor. Çam balını üretebilmek için ağacın belli bir yaşta olması gibi özellikleri olması gerekiyor. Ekonomik olarak da çok büyük kayıp, çünkü ihracat yapıyoruz. İhracatın yüzde 92’si çam balından oluşuyor. O yüzden kaybımız çok büyük.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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