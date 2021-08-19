Bacağı olmamasına rağmen alın teriyle helal para kazanıyor Tartıcılık yaparak ve mendil satarak geçimini sağlıyor Bacağını kaybetti mücadeleyi sürdürdü

Eskişehir’de yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Yıldırımer, sokaklarda geçen vatandaşların kilosunu tartarak ve mendil satarak evinin geçimini sağlıyor.

25 yıl önce sol bacağını kemik kanserine yakalanmasından dolayı kaybeden 70 yaşındaki Ramazan Yıldırımer, ailesini geçindirmek için 20 yıldır Eskişehir’de seyyar tartıcılık yapıp ve mendil satıyor. Günde kazandığı ortalama 50 TL ile geçim mücadelesi veren Yıldırımer, sol bacağı olmadığı için sigortalı işe giremediğini söyledi.

Koltuk değneği ile hayat ve geçim mücadelesi veren Yıldırımer, günde 12 saat çalıştığını ve çalışmaktan başka çaresi olmadığını aktardı. Başkalarına muhtaç olmak yerine kendi alın teriyle para kazanmanın daha doğru olduğunu söyleyen Yıldırımer, “Ben bu koltuk değneği ile 25 yıldır hayat ve geçim mücadelesini veriyorum. Yanımda bulunan elektrikli bisiklet ile eve gidip geliyorum. Günde 12 saat çalışıp ortalama 50 TL kazanıyorum. 4 tane çocuğum var. Çocuklarım gittiler, ben ve eşim baş başa kaldık. Allaha şükür geçinebiliyorum. Muhtaç olacağıma alın terimle para kazanmayı doğru buluyorum” diye konuştu.

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