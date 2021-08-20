Komşusunu öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan şahıs tutuklandı

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Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda çıkan kavgada Yaşar G'yi (56), pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Selami S. (54), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, Selami S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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