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Komşusunu öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan şahıs tutuklandı

İHA

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Komşusunu öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda çıkan kavgada Yaşar G'yi (56), pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Selami S. (54), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, Selami S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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