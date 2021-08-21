Eskişehir’de üretilen "Nikâh Fidanları" farklı etkinliklerde dağıtılıyor Türkiye’nin farklı bölgelerine 10 yıldır ambalajlı fidanlar gönderiliyor

Eskişehir Orman Fidanlığı tarafından hazırlanan “Nikâh Fidanları”, yeni evlenen çiftlerin ve farklı etkinlikler organize eden vatandaşların gözdesi oluyor.

Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde hazırlanan Nikâh Fidanları, yaklaşık 10 yıldır Türkiye’nin farklı yerlerinde organize edilen etkinliklerde kullanılıyor. Özellikle yeni evlenen çiftlerin tercih ettiği fidanlar, nikâh törenlerine katılanlara dağıtılıyor. Kokteyl veya açılış töreni gibi etkinlikleri organize eden vatandaşlar tarafından da tercih edilen ambalajlı fidanlar, 4 lira + KDV fiyatına satılıyor. Paketli olarak 1 hafta taze kalan ürünler, açıldıktan sonra saksıya veya toprağa ekiliyor. En çok tercih edilen fidan türleri ise sedir, karaçam ve lavanta oluyor.

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