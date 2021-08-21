Açık kalan araç camı kediye gecelik ev oldu

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Eskişehir’de bir aracın içinde uyuduğu görülen sokak kedisi, araç sahibinin komşusunun durumu fark etmesi üzerine serbest bırakıldı.

Işıklar Mahallesinde park halindeki aracın içerisinde bir sokak kedisinin uyuduğu görüldü. Durumu şaşkınlıkla karşılayan bir mahalle sakini, aracın anahtarını alarak kediyi serbest bırakmak istedi. Aracın açık kalan penceresinden girerek geceyi içeride uyuyarak geçirdiği tahmin edilen kedi, vatandaşın kapıyı açması sonucu koşarak uzaklaştı. Araç sahibi vatandaş, açık kalan pencerenin hırsız yerine bir kedi tarafından fark edilmesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.

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