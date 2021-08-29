2 yaşındaki Lucas maratonu ailesi ile koştu

– Eskişehir’de düzenlenen yarı maraton koşusuna ailesi ile katılan 2 yaşındaki Lucas renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir’de yapılan yarı maraton koşusunda, çeşitli illerden gelen yarışmacılarda etkinlikte yer aldı. Trafiğe kapalı alanlarda düzenlenen etkinlikte 21K, 10K, çocuk koşusu, şirketler koşusu, paralimpik gibi kategorilerde koşuldu. Yarışmaya ailesi ile katılan minik Lucas çevresinden yoğun ilgi gördü. İzmir’den yarışmak için Eskişehir’e gelen aile çok yoğun sıcağa rağmen 10K maraton yarışını tamamladı.

Güzel görüntülerin yaşandığı maraton koşusunda bitiş çizgisini ailesi ile kucaklayan maraton koşucusu Alper Attias, “Eşim ve oğlumuz Lucas’la birlikte 10k yarışına katıldık. Aslında Lucas bu yarışa anne karnında da katılmıştı. Şimdi 2 yaşında 35 kilometre uyumasına rağmen bugün ilk defa resmi yarışçı oldu diyebiliriz. Biz Eskişehir’de koşmayı ve bu şehri çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

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