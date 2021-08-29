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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 yaşındaki Lucas maratonu ailesi ile koştu

İHA

2 yaşındaki Lucas maratonu ailesi ile koştu

– Eskişehir’de düzenlenen yarı maraton koşusuna ailesi ile katılan 2 yaşındaki Lucas renkli görüntüler oluşturdu.
Eskişehir’de yapılan yarı maraton koşusunda, çeşitli illerden gelen yarışmacılarda etkinlikte yer aldı. Trafiğe kapalı alanlarda düzenlenen etkinlikte 21K, 10K, çocuk koşusu, şirketler koşusu, paralimpik gibi kategorilerde koşuldu. Yarışmaya ailesi ile katılan minik Lucas çevresinden yoğun ilgi gördü. İzmir’den yarışmak için Eskişehir’e gelen aile çok yoğun sıcağa rağmen 10K maraton yarışını tamamladı.
Güzel görüntülerin yaşandığı maraton koşusunda bitiş çizgisini ailesi ile kucaklayan maraton koşucusu Alper Attias, “Eşim ve oğlumuz Lucas’la birlikte 10k yarışına katıldık. Aslında Lucas bu yarışa anne karnında da katılmıştı. Şimdi 2 yaşında 35 kilometre uyumasına rağmen bugün ilk defa resmi yarışçı oldu diyebiliriz. Biz Eskişehir’de koşmayı ve bu şehri çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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