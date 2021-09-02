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Eskişehir'in düşmandan kurtuluşun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

DHA

Eskişehir'in düşmandan kurtuluşun 99'uncu yıl dönümü kutlandı


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması sonrası askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Tarih boyunca birçok büyük Türk zaferine ev sahipliği yapmış bu toprakların 30 Ağustos Zaferi'nin ardından iki gün sonra düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun. Kaderin bir tecellisi olarak, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlanacak olan ulusal bağımsızlık savaşımızın tüm zaferleri de bu kadim topraklarda kazanılmıştır. Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Meydan Muharebesi, Eskişehir'in de içinde bulunduğu Afyon, Kütahya ve Uşak bölgelerinde yaşanmıştır. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonunda savaş taktiği olarak Eskişehir'in boşaltılıp kuzeydoğudan Ankara istikametine çekilmesiyle ikinci kez düşman işgaline uğrayan Eskişehir hattının geçilmesiyle halkta kısa bir tedirginlik yaşanmış olsa da ordumuz düşmanı Sakarya Savaşı'nda durdurup kıskaca alarak geri püskürtmeyi başarmıştır" dedi.
Hava Seyrü Sefer Binbaşı Emren Savcı da Eskişehir'in önemini hatırlatarak "Bu zafer, Eskişehir halkının hedeflerine ulaşma konusundaki azim ve kararlılığını, şartlar ne olursa olsun zorlukların üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Düşman askerlerinin bir daha geri dönmemek üzere Eskişehir'den ayrıldığı gün olan 2 Eylül, yeniden tek yürek olabildiğimizin ve geleceğe umutla bakabildiğimizin en açık göstergesidir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-09-02 11:55:45

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