(Özel) Mor patatese kadın eli değdi Kadın eli mor patatesle daha da güçlendi Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi temsilcisi Hayriye Kuşçu: “Mor patates gelirleriyle 134 kadına eğitim verildi, istihdam sağlandı” “Besin değeri çok yüksek ve farklı alanlarda kullanılıyor”

– Türkiye’de kadınlar tarafından ekilen mor patates hasadına başlanırken, her yıl artan verim onlarca kadına umut oluyor.

Türkiye’nin birçok noktasında kadınlar tarafından ekilen mor patatese ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle kadınların desteklenmesi için başlatılan proje kapsamında sadece kadınlara verilen mor patates tohumu sayesinde onlarca kadın gelir kapısı elde etti. Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında toplanan gelirlerde ise, kadınlara meslek edindirme ön planda tutuluyor. Şiddet görmüş veya desteğe ihtiyacı olan kadınların meslek sahibi olması sağlanıyor. Her geçen yıl talebin daha da artması kooperatif üyelerini sevindirirken, yeni kadın üye sayısı da her geçen gün artıyor. Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bulunan bir tarlaya ekilen mor patatesin hasadı yine kadınlar tarafından yapıldı. Kadın girişimciler Hayriye Kuşçu ve Vijdan Çelebi tarafından kurulan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi, yaptıkları çalışmayla Türkiye’de kadınlara örnek oluyor.



“Mor patates gelirleriyle 134 kadına eğitim aldırıldı, istihdam sağlandı”

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi temsilcisi Hayriye Kuşçu, mor patatesin gelirleriyle şimdiye kadar toplamda 134 ihtiyaç sahibi kadına eğitim aldırılarak istihdam sağlandığını belirtti. Tohumluk olarak ayrılan mor patateslerle daha fazla kadının hayatına dokunmayı amaçladıklarını aktaran Kuşçu, “Eskişehir Kadın Eli kooperatifi olarak geçen yıl 10 dönüm arazide mor patates ektik. Bugün de hasadımızı yapıyoruz. Mor patatesin geliriyle 134 kadına eğitim aldırttık. Bu eğitimler de; aşçılık, güvenlik gibi eğitimler ve aynı zamanda iş istihdamı da sağladık. Bu yıl da üretilen bütün mor patates geliri ile yine aynı şekilde şiddet mağduru ihtiyaç sahibi kadınlara eğitim aldırtarak iş istihdamı sağlamayı düşünüyoruz. Tohumluk olarak ayırdıklarımızı da yine daha fazla ilde daha fazla kadına ulaşıp onlara da ekim yaptırarak mor patates üretimini arttırmak istiyoruz” dedi.



Faydaları saymakla bitmiyor

Mor patatesin faydalarından bahseden Hayriye Kuşçu, besin değerinin yüksek olmasıyla bilinen bu sebzenin birçok farklı alanda kullanılabildiğini ifade etti. Üretimi arttırmayı ve bu sayede kadınlara da gelir sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Kuşçu, “Mor patates çok güçlü bir antioksidan, antosiyanin ve hyaluronik asit içeriyor. Hyaluronik asit cildin yapısını düzenliyor, aynı zamanda lif açısından çok zengin olduğu için bağırsaklarda çok etkili. İnanılmaz güzel kilo verdiriyor ve virüslere karşı da vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çocuklar için çok güzel bir besin. İçerisinde glüten olmadığı ve aynı zamanda besin değeri çok yüksek olduğu için veganlar ve çölyak hastaları da bunu tüketebiliyor. Hamur işinden tutun da birçok alanda kullanabiliyoruz. Organik bir gıda boyası. Suyunu biz bu şekilde kullandık, kremini yaptık. Birçok alanda kullandık ve üretimini arttırarak da daha çok alanda kullanmak istiyoruz. Aynı zamanda da kadınlara ciddi bir gelir sağlamak istiyoruz” diye konuştu.



“Çok güzel sosyal bir proje bu, destekliyoruz”

Sarıcakaya’da yaşayan emekli öğretmen Şükran Atalan, internette tesadüf eseri karşılaştığı bu proje ile mor patates ektiklerini aktardı. Gelirlerin zor durumdaki birçok kadının hayata kazandırılması için kullanıldığı mor patates projesinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Atalan, şöyle konuştu:

“İnternet üzerinden ‘Eskişehir’de daha değişik ne bitkiler yetiştirilebilir’ diye araştırırken, Hayriye Kuşçu’nun Seyitgazi ilçesinde mor patates yetiştirdiğini gördük. Mor patatesin bu bölgeye uygun olabileceğini düşünerek temasa geçtik. Temasa geçtikten sonra da tohumları aldık ve ektik. Şu anda da hasadını yapıyoruz. Çok güzel bir sosyal proje bu. Ben de destekliyorum ve bütün kadınları bekliyorum.”

