(Özel) Mor patatese kadın eli değdi Kadın eli mor patatesle daha da güçlendi Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi temsilcisi Hayriye Kuşçu: “Mor patates gelirleriyle 134 kadına eğitim verildi, istihdam sağlandı” “Besin değeri çok yüksek ve farklı alanlarda kullanılıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Mor patatese kadın eli değdi Kadın eli mor patatesle daha da güçlendi Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi temsilcisi Hayriye Kuşçu: “Mor patates gelirleriyle 134 kadına eğitim verildi, istihdam sağlandı” “Besin değeri çok yüksek ve farklı alanlarda kullanılıyor”

İHA

(Özel) Mor patatese kadın eli değdi Kadın eli mor patatesle daha da güçlendi Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi temsilcisi Hayriye Kuşçu: “Mor patates gelirleriyle 134 kadına eğitim verildi, istihdam sağlandı” “Besin değeri çok yüksek ve farklı alanlarda kullanılıyor”

– Türkiye’de kadınlar tarafından ekilen mor patates hasadına başlanırken, her yıl artan verim onlarca kadına umut oluyor.
Türkiye’nin birçok noktasında kadınlar tarafından ekilen mor patatese ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle kadınların desteklenmesi için başlatılan proje kapsamında sadece kadınlara verilen mor patates tohumu sayesinde onlarca kadın gelir kapısı elde etti. Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında toplanan gelirlerde ise, kadınlara meslek edindirme ön planda tutuluyor. Şiddet görmüş veya desteğe ihtiyacı olan kadınların meslek sahibi olması sağlanıyor. Her geçen yıl talebin daha da artması kooperatif üyelerini sevindirirken, yeni kadın üye sayısı da her geçen gün artıyor. Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bulunan bir tarlaya ekilen mor patatesin hasadı yine kadınlar tarafından yapıldı. Kadın girişimciler Hayriye Kuşçu ve Vijdan Çelebi tarafından kurulan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi, yaptıkları çalışmayla Türkiye’de kadınlara örnek oluyor.

“Mor patates gelirleriyle 134 kadına eğitim aldırıldı, istihdam sağlandı”
Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi temsilcisi Hayriye Kuşçu, mor patatesin gelirleriyle şimdiye kadar toplamda 134 ihtiyaç sahibi kadına eğitim aldırılarak istihdam sağlandığını belirtti. Tohumluk olarak ayrılan mor patateslerle daha fazla kadının hayatına dokunmayı amaçladıklarını aktaran Kuşçu, “Eskişehir Kadın Eli kooperatifi olarak geçen yıl 10 dönüm arazide mor patates ektik. Bugün de hasadımızı yapıyoruz. Mor patatesin geliriyle 134 kadına eğitim aldırttık. Bu eğitimler de; aşçılık, güvenlik gibi eğitimler ve aynı zamanda iş istihdamı da sağladık. Bu yıl da üretilen bütün mor patates geliri ile yine aynı şekilde şiddet mağduru ihtiyaç sahibi kadınlara eğitim aldırtarak iş istihdamı sağlamayı düşünüyoruz. Tohumluk olarak ayırdıklarımızı da yine daha fazla ilde daha fazla kadına ulaşıp onlara da ekim yaptırarak mor patates üretimini arttırmak istiyoruz” dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor
Mor patatesin faydalarından bahseden Hayriye Kuşçu, besin değerinin yüksek olmasıyla bilinen bu sebzenin birçok farklı alanda kullanılabildiğini ifade etti. Üretimi arttırmayı ve bu sayede kadınlara da gelir sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Kuşçu, “Mor patates çok güçlü bir antioksidan, antosiyanin ve hyaluronik asit içeriyor. Hyaluronik asit cildin yapısını düzenliyor, aynı zamanda lif açısından çok zengin olduğu için bağırsaklarda çok etkili. İnanılmaz güzel kilo verdiriyor ve virüslere karşı da vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çocuklar için çok güzel bir besin. İçerisinde glüten olmadığı ve aynı zamanda besin değeri çok yüksek olduğu için veganlar ve çölyak hastaları da bunu tüketebiliyor. Hamur işinden tutun da birçok alanda kullanabiliyoruz. Organik bir gıda boyası. Suyunu biz bu şekilde kullandık, kremini yaptık. Birçok alanda kullandık ve üretimini arttırarak da daha çok alanda kullanmak istiyoruz. Aynı zamanda da kadınlara ciddi bir gelir sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Çok güzel sosyal bir proje bu, destekliyoruz”
Sarıcakaya’da yaşayan emekli öğretmen Şükran Atalan, internette tesadüf eseri karşılaştığı bu proje ile mor patates ektiklerini aktardı. Gelirlerin zor durumdaki birçok kadının hayata kazandırılması için kullanıldığı mor patates projesinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Atalan, şöyle konuştu:
“İnternet üzerinden ‘Eskişehir’de daha değişik ne bitkiler yetiştirilebilir’ diye araştırırken, Hayriye Kuşçu’nun Seyitgazi ilçesinde mor patates yetiştirdiğini gördük. Mor patatesin bu bölgeye uygun olabileceğini düşünerek temasa geçtik. Temasa geçtikten sonra da tohumları aldık ve ektik. Şu anda da hasadını yapıyoruz. Çok güzel bir sosyal proje bu. Ben de destekliyorum ve bütün kadınları bekliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşların karnının doyması için gün boyu bekliyor
YEREL HABERLER Kuşların karnının doyması için gün boyu bekliyor
(Özel) Arabasını satarak büyüttüğü orman, mahallesine nefes oluyor İbrahim Kaya’nın kızı Ummuhan Korkmaz: “Fidan almak için para yetiştiremediğinde arabasını sattı” İbrahim Kaya’nın torunu Zeki Korkmaz: “İçinde gezdiğimiz zaman hem huzur hem de mutluluk veriyor”
YEREL HABERLER (Özel) Arabasını satarak büyüttüğü orman, mahallesine ...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Engelsiz Bilişim Ödülü kazandı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Engelsiz ...
Çağfen Koleji’ne “Ulusal Kalite Etiketi” Ödülü
YEREL HABERLER Çağfen Koleji’ne “Ulusal Kalite Etiketi” Ödülü
Hayvanseverler kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Hayvanseverler kahvaltıda bir araya geldi
Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor 9 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan Burak Kuş: “Günlük 40 bin adıma kadar ulaşıyoruz”
YEREL HABERLER Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor 9 yıldır ...
Boyun düzleşmesi yaşayanlara bunlara dikkat Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent Özyurt: "Boyun düzleşmesi için en yaygın olan öneri, boynu dinlendirmektir"
YEREL HABERLER Boyun düzleşmesi yaşayanlara bunlara dikkat Eskişehir ...
Eskişehir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, ...
Eskişehir'de cinayet İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinayet İki grup arasında çıkan bıçaklı ...
Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
Eskişehirspor Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
YEREL HABERLER Eskişehirspor Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
Açık Öğretim Yaz Okulu Sınavları gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Açık Öğretim Yaz Okulu Sınavları gerçekleştirildi
Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi
Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü kayalıklara düştü
YEREL HABERLER Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü kayalıklara ...
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ESO ‘2021 Dünya Odalar Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER ESO ‘2021 Dünya Odalar Yarışması’nda Türkiye’yi ...
ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
YEREL HABERLER ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan'dan sağlık çalışanlarına ...
Açık öğretim yaz okulu sınavları tedbirlerle yapıldı
YEREL HABERLER Açık öğretim yaz okulu sınavları tedbirlerle yapıldı
Yüz yüze eğitim öncesi çocuk enfeksiyonu uzmanından önemli uyarılar Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz: “Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz” “Maske, mesafe, hijyen sayesinde birçok hastalığı daha az görür olduk” “Önlemleri alırken çocukları strese sokmayın” “Bilmeden, danışmadan ilaç kullanılmamalı”
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim öncesi çocuk enfeksiyonu uzmanından ...
'5 bin yıl önce, insanlar en fazla 40´lı yaşlara kadar hayatta kalabiliyorlardı'
YEREL HABERLER '5 bin yıl önce, insanlar en fazla 40´lı yaşlara ...
Babasının teşviki ile başladı işin ustası oldu Üniversiteyi bitirince kendi atölyesini kurdu Ustasından öğrendi şimdi Avrupa’dan birçok öğrenciye ders veriyor
YEREL HABERLER Babasının teşviki ile başladı işin ustası ...
Açıköğretim öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi Öğrenciler yüz yüze sınavdan tedirgin
YEREL HABERLER Açıköğretim öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava ...
Dernekte kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 33 bin 400 lira ceza
YEREL HABERLER Dernekte kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 33 bin ...
Dernek görünümlü kumarhanede 25 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Dernek görünümlü kumarhanede 25 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.